Голова Ради НБУ критикує рішення правління залишити облікову ставку на рівні 18%

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин висловив лише свою експертну думку

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що рішення правління Нацбанку від 14 березня залишити облікову ставку на рівні 18% не є оптимальним. Про це він написав на своїй сторінці Facebook, зазначивши, що це його "особистий експертний погляд".

Данилишин заявив, що мав сподівання на те, що НБУ знизить облікову ставку, оскільки економічна кон'юнктура давала підстави цього.

"Проте й у березні зниження облікової ставки НБУ не відбулося. Вважаю, це не сприятиме підтримці економічного зростання. Думаю, настав час рухатися до того, щоб пріоритети в грошово-кредитній сфері більшою ніж зараз мірою співпадали з пріоритетами розвитку реального сектора економіки України", - написав він.

Данилишин навів декілька аргументів на користь зниження облікової ставки. Зокрема, споживча інфляція в демонструє сталу знижувальну тенденцію, інфляційний тиск стає дедалі слабшим, інфляційні очікування не підвищуються. Крім того, фактор зміцнення гривні, яке спостерігається, позитивно впливає на цінову динаміку.

Голова Ради НБУ також нагадав, що кредитування підприємств за минулий рік зросло лише на 3,8%. Відношення виданих банками кредитів підприємствам до ВВП знаходиться на рівні близько 30%, що набагато нижче, ніж, наприклад, в Польщі чи Туреччині.

"Схоже, наслідки "кредитної дієти" вже відчуваються - економіка України починає потрохи гальмувати", - написав Данилишин і навів приклад падіння промислового виробництва у січні.

Нагадаємо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин запропонував переглянути політику щодо впливу контролюючих органів на ціни продукти харчування, зокрема, забезпечити державний контроль за ціноутворенням на споживчому ринку України (відновлення роботи Державної цінової адміністрації).