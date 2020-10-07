У НБУ пояснили падіння міжнародних резервів України

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжнародні резерви України протягом вересня 2020 року впали на 8,7% до 26,5 млрд доларів з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави. Крім того, на валютному ринку спостерігалася несприятлива ситуація.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн доларів (в еквіваленті). Зокрема, 2 211,7 млн доларів були спрямовані на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), 417,4 млн доларів - на виконання зобов’язань перед МВФ.

Водночас валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн доларів, зокрема 111,9 млн доларів - від розміщення ОВДП.

Крім того, у вересні попит на валюту перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, зокрема активізації імпортерів та компаній, що купували валюту для виплат за зовнішніми боргами. Для згладжування коливань НБУ виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти, які за підсумками місяця становили 231,5 млн доларів. В окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, НБУ поповнював резерви і придбав 34,0 млн доларів;

Також була проведена переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 105,7 млн доларів.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів.

Таким чином, місячне падіння резервів стало найбільшим у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.