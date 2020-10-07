В НБУ пояснили падение международных резервов Украины

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Международные резервы Украины в течение сентября 2020 года упали на 8,7% до 26,5 млрд долларов с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства. Кроме того, на валютном рынке наблюдалась неблагоприятная ситуация.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долларов (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, 417,4 млн долларов - выполнение обязательств перед МВФ.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 445,0 млн долларов, в том числе 111,9 млн долларов - от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в сентябре спрос на валюту превышал предложение из-за оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам. Для сглаживания колебаний НБУ выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долларов. В отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, НБУ пополнял резервы и приобрел 34,0 млн долларов;

Также была проведена переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долларов.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов.

Таким образом, месячное падение резервов стало самым большим в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.