RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В НБУ пояснили необходимость повышения тарифов на коммуналку

Фото: Тарифы на коммуналку придется повышать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом для стабилизации экономики.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Инфляция и тарифы

По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.

"Если несколько лет какие-то тарифы не меняются, а потом они поднимаются в разы, то это не та ситуация, которая позволяет нам должным образом управлять инфляционными процессами", - пояснил он.

Влияние на бюджет

Николайчук подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги является дорогим для государства. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.

"Рано или поздно это все равно надо будет выравнивать", - подчеркнул представитель НБУ.

Прогнозируемость политики

По его словам, более предсказуемая политика в сфере тарифов поможет государству лучше планировать расходы. Это также позволит Национальному банку эффективнее управлять инфляционными процессами.

"Большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами", - добавил Николайчук.

 

 

Частичный мораторий

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Он не касается электроэнергии, холодной воды и других жилищно-коммунальных услуг.

Цены на электроэнергию существенно повышали в 2023 и 2024 годах, однако в 2025 году роста пока не было.

НБУ в своих инфляционных отчетах постоянно рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на жилищно-коммунальные услуги. В то же время НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныТарифы на ЖКХ