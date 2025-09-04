В НБУ пояснили необходимость повышения тарифов на коммуналку

Инфляция и тарифы

По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.

"Если несколько лет какие-то тарифы не меняются, а потом они поднимаются в разы, то это не та ситуация, которая позволяет нам должным образом управлять инфляционными процессами", - пояснил он.

Влияние на бюджет

Николайчук подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги является дорогим для государства. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.

"Рано или поздно это все равно надо будет выравнивать", - подчеркнул представитель НБУ.

Прогнозируемость политики

По его словам, более предсказуемая политика в сфере тарифов поможет государству лучше планировать расходы. Это также позволит Национальному банку эффективнее управлять инфляционными процессами.

"Большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами", - добавил Николайчук.