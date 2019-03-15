НБУ підвищив довідковий курс долара до 27 грн/долар

Курс долара виріс на 34 копійки

Справочное значение курса доллара на 15 марта составило 27,00 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0037 гривен за доллар, что на 34 копейки выше, чем установленный 14 марта (26,6670 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 15 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,89 грн/доллар, курс в покупке - 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,45 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 27,15 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 30,81 гривен за евро.