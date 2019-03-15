Долар і євро стрімко дорожчають на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 25 копійок, євро на 30 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 30,81 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,00 (26,30 - 26,82 - 14 березня), продажу 27,00 - 27,4 (26,80 - 27,15 - 14 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,85 (26,62 - 14 березня), продажу - 27,15 (26,90 - 14 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,70 - 30,50 (29,60 - 30,40 - 14 березня), продажу 30,50 - 31,10 (30,20 - 30,80 - 14 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,27 (30,00 - 14 березня), продажу - 30,81 (30,51 - 14 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,07 (2,53 - 4,07 - 14 березня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 14 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,77 - 14 березня), продажу 4,15 (4,14 - 14 березня) грн за 10 рублів.