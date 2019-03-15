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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курс долара

Новини » Фінанси    15.03.2019 - 10:40
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,89 грн/долар, курс купівлі - 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8400 - 26,8900 грн/долар, євро 30,3989 - 30,4502 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8400    26,8900

EUR/UAH     30,3989    30,4502

RUB/UAH     0,4102      0,4111

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курс долара

Нагадаємо, 14 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3684 - 30,4142 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 2671,6488 гривень за 100 доларів (+1,3557 гривень).

НБУ знизив офіційний курс євро Міжбанк закрився зростанням долара та євро
Теми: Курс долара
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