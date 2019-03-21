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НБУ підвищив довідковий курс долара

Новини » Фінанси    21.03.2019 - 12:40
НБУ підвищив довідковий курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 11 копійок

Довідкове значення курсу долара на 21 березня склало 27,27 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2703 гривень за долар, що на 11 копійок вище, ніж встановлений на 20 березня (27,1664 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,26 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,37 гривень за долар, в покупці виріс на 3 копійки до 27,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро.

Євро продовжує дорожчати на готівковому ринку, долар стабільний Курс долара виріс на відкритті міжбанку
Теми: Курс долара
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