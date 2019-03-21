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Курс долара виріс на відкритті міжбанку

Новини » Форекс    21.03.2019 - 10:50
Курс долара виріс на відкритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 21 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,26 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,2600 - 27,2800 грн/долар, євро 31,0627 - 31,0828 грн/євро, російський рубль 0,4273 - 0,4278 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,2600    27,2800

EUR/UAH     31,0627    31,0828

RUB/UAH     0,4273      0,4278

Курс долара виріс на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 20 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1900-27,2200 грн/долар, євро 30,8796 - 30,9110 грн/євро, російський рубль 0,4226 - 0,4233 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 березня встановлено на такому рівні: 2716,7879 гривень за 100 доларів (+0,7049 гривень).

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Теми: Курс долара
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