Євро продовжує дорожчати на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний, євро виріс на 17 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,37 гривень за долар, в покупці виріс на 3 копійки до 27,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,25 (26,80 - 27,25 - 20 березня), продажу 27,25 - 27,50 (27,25 - 27,60 - 20 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,16 (27,13 - 20 березня), продажу - 27,37 (27,37 - 20 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 31,00 (30,15 - 30,95 - 20 березня), продажу 31,05 - 31,60 (30,90 - 31,35 - 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,83 (30,68 - 20 березня), продажу - 31,32 (31,15 - 20 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,18 - 20 березня), продажу - 4,18 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 20 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,91 (3,88 - 20 березня), продажу 4,30 (4,28 - 20 березня) грн за 10 рублів.