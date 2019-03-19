НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 19 березня склало 27,15 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1564 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 27,1285 (27,0037 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,15 грн/долар, курс купівлі - 27,13 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,83 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,28 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 8 копійок до 31,00 гривень за євро.