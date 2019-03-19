Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар коштує 27,15

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 19 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,15 грн/долар, курс купівлі - 27,13 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні USD/UAH - 27,1300 27,1550 грн/долар, євро 30,8061 - 30,8345 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4229 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1300 27,1550

EUR/UAH 30,8061 30,8345

RUB/UAH 0,4224 0,4229

Нагадаємо, 18 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,7649 - 30,7989 грн/євро, російський рубль 0,4214 - 0,4220 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,13 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 2713,189 гривень за 100 доларів (+11,7041 гривень).