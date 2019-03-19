Долар і євро продовжують дорожчати на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 8 копійок, євро-на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,28 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,00 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,80 - 27,20 (26,70 - 27,15 - 18 березня), продажу 27,20 - 27,50 (27,10 - 27,40 - 18 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,07 (26,97 - 18 березня), продажу - 27,28 (27,22 - 18 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,80 (30,00 - 30,70 - 18 березня), продажу 30,85 - 31,20 (30,65 - 31,20 - 18 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (30,47 - 18 березня), продажу - 31,00 (30,92 - 18 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,13 - 18 березня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 18 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,81 - 18 березня), продажу 4,20 (4,19 - 18 березня) грн за 10 рублів.