НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 5 копійок

Справочное значение курса доллара на 12 марта составило 26,35 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3544 гривен за доллар, что на 5 копеек выше, чем установленный 11 марта (26,3088 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 12 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,34 грн/доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,55 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,99 гривен за евро.