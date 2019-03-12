Долар та євро дещо виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки, євро на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,55 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,50 (26,00 - 26,45 - 11 березня), продажу 26,40 - 26,80 (26,40 - 26,75 - 11 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,32 (26,27 - 11 березня), продажу - 26,55 (26,52 - 11 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,20 - 29,90 (29,20 - 29,85 - 11 березня), продажу 29,75 - 30,45 (29,70 - 30,50 - 11 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,55 (29,50 - 11 березня), продажу - 39,99 (39,98 - 11 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,52 - 3,98 (2,52 - 3,97 - 11 березня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 11 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,70 (3,70 - 11 березня), продажу 4,08 (4,07 - 11 березня) грн за 10 рублів.