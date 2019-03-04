НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 4 копійки

Справочное значение курса доллара на 4 марта составило 26,82 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8206 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 1 марта (26,8649 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 4 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,42 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,92 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 6 копеек до 30,69 гривен за евро.