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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    04.03.2019 - 13:15
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки, євро 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 березня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,92 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 6 копійок до 30,69 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,87 (26,60 - 26,90 - 1 березня), продажу 26,83 - 27,10 (26,86 - 27,20 - 1 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,74 (26,77 - 1 березня), продажу - 26,92 (26,96 - 1 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,05 - 30,50 (30,20 - 30,50 - 1 березня), продажу 30,50 - 31,00 (30,55 - 31,00 - 1 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,28 (30,34 - 1 березня), продажу - 30,69 (30,75 - 1 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,05 (2,55 - 4,05 - 1 березня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 1 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 1 березня), продажу 4,14 (4,15 - 1 березня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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