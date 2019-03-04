ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара продовжує падати на міжбанку

Новини » Фінанси    04.03.2019 - 10:41
Курс долара продовжує падати на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 30,4046 - 30,4246 грн/євро, російський рубль 0,4058 - 0,4075 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8000    26,8200

EUR/UAH     30,4046    30,4246

RUB/UAH     0,4058       0,4075

Курс долара продовжує падати на міжбанку

Нагадаємо, 1 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8250 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5724 - 30,5982 грн/євро, російський рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 2686,2244 гривень за 100 доларів (+0,3079 гривень).

Аналітики дали прогноз курсу долара на початку весни Курс долара знизився на закритті міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся