НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 1 копійку

Справочное значение курса доллара на 1 марта составило 26,86 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8649 гривен за доллар, что на 1 копейку выше, чем установленный 28 февраля (26,8546 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 1 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,89 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,53 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,96 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 2 копейки до 30,75 гривен за евро.