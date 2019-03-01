Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 26,90 (26,50 - 26,90 - 28 лютого), продажу 26,86 - 27,20 (26,90 - 27,19 - 28 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,77 (26,78 - 28 лютого), продажу - 26,96 (26,98 - 28 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 30,50 (30,30 - 30,60 - 28 лютого), продажу 30,55 - 31,00 (30,60 - 31,00 - 28 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,34 (30,34 - 28 лютого), продажу - 30,75 (30,77 - 28 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,05 (2,54 - 4,06 - 28 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 28 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 28 лютого), продажу 4,15 (4,16 - 28 лютого) грн за 10 рублів.