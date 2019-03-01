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Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    01.03.2019 - 10:40
Курс долара знизився на відкритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,90 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 30,5135 - 30,5335 грн/євро, російський рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8700    26,8900

EUR/UAH     30,5135    30,5335

RUB/UAH     0,4079       0,4085

Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5807 - 30,6041 грн/євро, російський рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 2685,9165 гривень за 100 доларів (-13,3599 гривень).

Курс долара стабільний на закритті міжбанку НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня
Теми: Курс долара
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