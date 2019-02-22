НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 2 копійки

Справочное значение курса доллара на 22 февраля составило 27,01 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0174 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 21 февраля (26,9995 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 22 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 27,04 грн/доллар, курс в покупке - 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,85 гривен за евро.