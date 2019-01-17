ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    17.01.2019 - 10:35
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коливається біля рівня-до 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 28,05 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 31,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0200 - 28,0500 грн/долар, євро 31,9091 - 31,9433 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0200    28,0500

EUR/UAH     31,9091    31,9433

RUB/UAH     0,4211       0,4218

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 16 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0800 грн/долар, євро 31,9713 - 32,0027 грн/євро, російський рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 2800,8502 гривень за 100 доларів (-15,8307 гривень).

Курс долара трохи знизився на міжбанку У НБУ назвали вартість утримання фіксованого курсу гривні
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся