Курс долара різко знизився на міжбанку
Курс долара на міжбанку в продажу 5 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 19 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,86 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8550 грн/долар, євро 32,8421 - 32,8689 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.
Нагадаємо, 2 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0150 - 28,0400 грн/долар, євро 32,9316 - 32,9582 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.