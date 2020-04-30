НБУ підвищив офіційний курс євро на 4 травня

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,29 гривень за євро, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 травня встановлено на такому рівні: 29,2939 гривень за євро (+0,0515 грн). При цьому курс євро на 30 квітня становить 29,2424 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 2 копійки до 29,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,93 (26,95 - 29 квітня), продажу - 27,19 (27,20 - 29 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,04 - 29 квітня), продажу - 29,45 (29,47 - 29 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 29 квітня), продажу 3,68 (3,68 - 29 квітня) грн за 10 рублів.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,28 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,25 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 травня встановлено на такому рівні: 26,9592 гривень за 1 долар (-0,0122 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить 26,9714 гривень за 1 долар.