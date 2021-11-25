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Курс долара на міжбанку закріпився вище 27 гривень

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Україна, Четвер 25 листопада 2021 17:07
Курс долара на міжбанку закріпився вище 27 гривень Фото: курс долара на міжбанку піднявся вище 27 гривень (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 25 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,07 гривень за долар, курс в покупці до 27,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,36 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,3419 - 30,3617 грн/євро, російський рубль 0,3619-0,3625 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку закріпився вище 27 гривень

Нагадаємо, 24 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9800 - 27,0000 грн/долар, євро 30,2256 - 30,2481 грн/євро, російський рубль 0,3606 - 0,3612 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара піднявся до 27 гривень вперше з початку вересня. Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс зріс на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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