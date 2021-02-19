НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,75 гривень за євро.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.