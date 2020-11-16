НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,24 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 листопада встановлено на такому рівні: 33,2410 гривень за євро (+0,0292 грн). При цьому курс євро на 16 листопада становить 33,2118 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,25 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на такому рівні: 28,1120 гривень за 1 долар (-0,0038 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 28,1158 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується другий день після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.