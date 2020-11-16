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НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 16:13
НБУ трохи знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на такому рівні: 28,1120 гривень за 1 долар (-0,0038 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 28,1158 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується другий день після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.

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