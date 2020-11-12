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НБУ підвищив офіційний курс євро

Київ, Четвер 12 листопада 2020 17:30
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,26 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 листопада встановлено на такому рівні: 33,2660 гривень за євро (-0,1219 грн). При цьому курс євро на 12 листопада становить 33,1441 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,11 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

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