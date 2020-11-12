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Курс долара зростає третій день поспіль

Київ, Четвер 12 листопада 2020 16:37
Курс долара зростає третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.

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