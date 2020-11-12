Курс долара зростає третій день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.