Курс долара припинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 12 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,19 гривень за долар, курс купівлі - 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,2467 - 33,2616 грн/євро, російський рубль 0,3651 - 0,3654 грн/рубль.

Відзначимо, 11 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,1115 - 33,1291 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.