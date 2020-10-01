Курс долара відновив зростання на міжбанку

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень
Курс долара на міжбанку в продаж 1 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 33,27 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3500 грн/долар, євро 33,2626 - 33,2774 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.
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Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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28,3400
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28,3550
|
EUR/UAH
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33,2626
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33,2774
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RUB/UAH
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0,3660
|
0,3663
Відзначимо, 30 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3000 грн/долар, євро 33,0762 - 33,0968 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.