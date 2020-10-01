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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 17:31
Курс долара відновив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 1 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 33,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3500 грн/долар, євро 33,2626 - 33,2774 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,3400

28,3550

EUR/UAH

33,2626

33,2774

RUB/UAH

0,3660

0,3663

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Відзначимо, 30 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3000 грн/долар, євро 33,0762 - 33,0968 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

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