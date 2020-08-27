НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,42 гривень за євро. Це на 14 копійок вище, у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 серпня встановлено на такому рівні: 32,4279 гривень за євро (+0,1467 грн). При цьому курс євро на 27 серпня становить 32,2812 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 27 серпня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 2 копійки до 32,50 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 26 серпня), продажу - 32,50 (32,48 - 26 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,44 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 27,4615 гривень за 1 долар (+0,0755 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 27,386 гривень за 1 долар