НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,42 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 августа установлен на таком уровне: 32,4279 гривен за евро (+0,1467 грн). При этом курс евро на 27 августа составляет 32,2812 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 27 августа 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 27,4615 гривен за 1 доллар (+0,0755 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривен за 1 доллар