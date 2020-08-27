НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 27,4615 гривень за 1 долар (+0,0755 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 27,386 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,48 гривень за долар, курс купівлі - 27,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,51 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 серпня довідковий курс на рівні 27,45 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 серпня (27,36 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 27,58 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,35 (27,28 - 26 серпня), продажу - 27,58 (27,52 - 26 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 26 серпня), продажу - 32,50 (32,48 - 26 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,39 - 26 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 26 серпня) грн за 10 рублів.