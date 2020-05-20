НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,14 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 травня встановлено на такому рівні: 29,1403 гривень за євро (+0,1186 грн). При цьому курс євро на 20 травня становить 29,0217 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня 2020 року, курс на готівковому ринку виріс на 12 копійок до 29,12 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,72 (28,59 - 19 травня), продажу - 29,15 (29,03 - 19 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 29,31 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,28 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,58 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 26,5854 гривень за 1 долар (+0,0695 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 26,5159 гривень за 1 долар.