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Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 1 квітня

Новини » Економіка     01.04.2020 - 14:50
Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 1 квітня
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після падіння долара на міжбанку курс знижується і в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 28,08 гривень за долар, курс євро знизився на 25 копійок до 30,81 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,52 (27,55 - 31 березня), продажу - 28,08 (28,24 - 31 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,96 (30,09 - 31 березня), продажу - 30,81 (31,06 - 31 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,12 (3,16 - 31 березня), продажу 3,62 (3,64 - 31 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 1 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 21 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 30,54 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 квітня довідковий курс на рівні 27,78 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 березня (27,62 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,70 - 28,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 1 квітня

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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