Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 25 лютого 2020 року виріс на 4 копійки до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,54 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійок до 26,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5400 - 24,5600 грн/долар, євро 26,5890 - 26,6107 грн/євро, російський рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5400 24,5600 EUR/UAH 26,5890 26,6107 RUB/UAH 0,3764 0,3769

Нагадаємо, 24 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5200 грн/долар, євро 26,5721 - 26,5968 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 25 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,52 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,64 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,29 - 24 лютого), продажу - 24,52 (24,49 - 24 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,24 - 24 лютого), продажу - 26,64 (26,56 - 24 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 24 лютого), продажу 3,83 (3,86 - 24 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 24,5307 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить 24,4995 гривень за 1 долар.