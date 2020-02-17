Курс долара продовжує знижуватися

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,67 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,31 - 14 лютого), продажу - 24,52 (24,53 - 14 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,32 (26,34 - 14 лютого), продажу - 26,67 (26,71 - 14 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,54 - 14 лютого), продажу 3,90 (3,88 - 14 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,35-24,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 17 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,48 гривень за долар, курс купівлі - 24,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,53 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 лютого довідковий курс на рівні 24,45 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 лютого (24,44 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 165,50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн.