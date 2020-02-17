Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,40 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 17 лютого 2020 року знизився на 5 копійок до 24,43 гривень за долар, курс купівлі до 24,40 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 26,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4000 - 24,4300 грн/долар, євро 26,4447 - 26,4772 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4000 24,4300 EUR/UAH 26,4447 26,4772 RUB/UAH 0,3844 0,3851

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4600 - 24,4800 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5779 грн/євро, російський рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 17 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,67 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,31 - 14 лютого), продажу - 24,52 (24,53 - 14 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,32 (26,34 - 14 лютого), продажу - 26,67 (26,71 - 14 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,54 - 14 лютого), продажу 3,90 (3,88 - 14 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 24,4456 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить 24,4470 гривень за 1 долар.