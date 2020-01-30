Курс долара піднявся до 25 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 січня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,61 грн за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,82 (24,68 - 29 січня), продажу - 25,05 (24,91 - 29 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,17 (27,04 - 29 січня), продажу - 27,61 (27,44 - 29 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,66 (3,64 - 29 січня), продажу 3,99 (3,98 - 29 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 30 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,96 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,52 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 січня довідковий курс на рівні 24,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 29 січня (24,83 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.