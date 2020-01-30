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Курс долара припинив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     30.01.2020 - 17:15
Курс долара припинив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 30 січня 2020 року знизився на 1 копійку до 24,90 гривень за долар, курс купівлі до 24,86 гривень за долар. Курс євро виріс на 6 копійок до 27,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,4106 - 27,4522 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8600

24,9000

EUR/UAH

27,4106

27,4522

RUB/UAH

0,3930

0,3938

Курс долара припинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 29 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8800 - 24,9100 грн/долар, євро 27,3605 - 27,3910 грн/євро, російський рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 30 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,61 грн за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,82 (24,68 - 29 січня), продажу - 25,05 (24,91 - 29 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,17 (27,04 - 29 січня), продажу - 27,61 (27,44 - 29 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,66 (3,64 - 29 січня), продажу 3,99 (3,98 - 29 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,91 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 24,9196 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 січня становить 24,8491 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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