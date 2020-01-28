НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 27,20 гривень за євро, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 січня встановлено на такому рівні: 27,2085 гривень за євро (+0,0875 грн). При цьому курс євро на 28 січня становить 27,1210 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 11 копійок до 27,26 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,73 - 27 січня), продажу - 27,26 (27,15 - 27 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 27,25 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,22 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 гривень за 1 долар (+0,1220 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить 24,5984 гривень за 1 долар.