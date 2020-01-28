Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 16 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 28 січня 2020 року виріс на 16 копійок до 24,77 гривень за долар, курс купівлі до 24,74 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 27,25 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7700 грн/долар, євро 27,2238 - 27,2544 грн/євро, російський рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7700 EUR/UAH 27,2238 27,2544 RUB/UAH 0,3952 0,3961

Нагадаємо, 27 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6100 грн/долар, євро 27,0687 - 27,1103 грн/євро, російський рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 28 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,70 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 27,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,45 (24,33 - 27 січня), продажу - 24,70 (24,58 - 27 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,73 - 27 січня), продажу - 27,26 (27,15 - 27 січня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,60 (3,58 - 27 січня), продажу 3,95 (3,94 - 27 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 гривень за 1 долар (+0,1220 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить 24,5984 гривень за 1 долар.