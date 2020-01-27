НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 27,12 гривень за євро, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на такому рівні: 27,1210 гривень за євро (+0,2715 грн). При цьому курс євро на 27 січня становить 26,8495 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 7 копійок до 27,15 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,73 (26,63 - 24 січня), продажу - 27,15 (27,08 - 24 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,11 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,06 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 24,5984 гривень за 1 долар (+0,2683 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить 24,3301 гривень за 1 долар.