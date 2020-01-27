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Курс долара прискорив зростання

Новини » Фінанси     27.01.2020 - 13:20
Курс долара прискорив зростання
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10-15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 січня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 24 січня), продажу - 24,58 (24,46 - 24 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,73 (26,63 - 24 січня), продажу - 27,15 (27,08 - 24 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 24 січня), продажу 3,94 (3,94 - 24 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара прискорив зростання

Міжбанк

Нагадаємо, 27 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 січня довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 січня (24,27 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня відновив продаж валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склала 26,50 млн доларів.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ на 27 січня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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