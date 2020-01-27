Курс долара прискорив зростання

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10-15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 січня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 24 січня), продажу - 24,58 (24,46 - 24 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,73 (26,63 - 24 січня), продажу - 27,15 (27,08 - 24 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 24 січня), продажу 3,94 (3,94 - 24 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 січня довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 січня (24,27 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня відновив продаж валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склала 26,50 млн доларів.