НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,96 гривень за євро, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 січня встановлено на такому рівні: 26,9695 гривень за євро (+0,0130 грн). При цьому курс євро на 21 січня становить 26,9565 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 2 копійки до 27,04 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,67 - 20 січня), продажу - 27,04 (27,06 - 20 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 26,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,94 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 24,2586 гривень за 1 долар (-0,0671 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить 24,3257 гривень за 1 долар.