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Курс долара перейшов до зниження

Новини » Фінанси     21.01.2020 - 13:04
Курс долара перейшов до зниження
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає після кількох днів зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,36 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,04 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,15 (24,17 - 20 січня), продажу - 24,36 (24,40 - 20 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,67 - 20 січня), продажу - 27,04 (27,06 - 20 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,58 - 20 січня), продажу 3,94 (3,93 - 20 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,20-24,35 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара перейшов до зниження

Міжбанк

Нагадаємо, 21 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 24,26 гривень за долар, курс купівлі до 24,23 гривень за долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 січня довідковий курс на рівні 24,25 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 20 січня (24,29 грн).

Нагадаємо, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 20 січня, провели чергову неформальну зустріч "на каву". На зустрічі говорили про стан валютного ринку, виконання держбюджету, плани щодо залучення боргових ресурсів.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара НБУ на 21 січня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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