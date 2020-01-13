НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,62 гривень за євро, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 січня встановлено на такому рівні: 26,6205 гривень за євро. При цьому курс євро на 13 січня становить 26,5874 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня 2020 року, на готівковому ринку курс знизився на 2 копійки до 26,71 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,26 - 11 січня), продажу - 26,71 (26,73 - 11 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 22 копійки до 26,80 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,74 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,92 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 23,9275 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 13 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.